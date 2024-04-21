ماذا يحدث للجسم عند تناول البيضة كاملة ؟

يحتوي البيض على الكثير من البروتين وغيره من العناصر الغذائية المفيدة لك ولكن، هل يسبب ارتفاع كوليسترول ؟

- بيضة كبيرة تحتوي على القليل من الدهون المشبعة - حوالي 1.5 جرام (جم).

وأكدت الأبحاث أن البيض يحتوي أيضًا على العديد من العناصر الغذائية الصحية .

- اللوتين والزياكسانثين ، وهما مفيدان للعيون

- الكولين ، وهو مفيد للدماغ والأعصاب.

- والفيتامينات المختلفة (أ ، ب ، د).

- تحتوي بيضة واحدة كبيرة على 270 وحدة دولية (IU) من فيتامين أ

- و 41 وحدة دولية من فيتامين د.

- تحتوي أيضًا على حوالي 6 جرام من البروتين و 72 سعرة حرارية .

- يأتي الدليل على أن الكوليسترول الموجود في بيضة واحدة يوميًا آمن

وتناول بيضة الى 2 يومياً لن تزيد أو تسبب خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو أي نوع آخر من أمراض القلب والأوعية الدموية

وعلى الرغم من أن بعض الناس يركزون على البياض ، إلا أن هناك بروتينًا في صفار البيض أيضًا

(من السبعة جرامات من البروتين في بيضة كبيرة ، يأتي حوالي أربعة من البياض وثلاثة من صفار البيض).

يحتوي صفار البيض أيضًا على عناصر غذائية ومركبات لا يحتويها البياض - مثل اللوتين ، أحد مضادات الأكسدة.

- لذلك حاول أن تتناول البيض كاملا لاتفصل البياض عن الصفار لتستفيد من فوائده كاملا.