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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيضة كاملة ؟

البيض
البيض

يحتوي البيض على الكثير من البروتين وغيره من العناصر الغذائية المفيدة لك ولكن، هل يسبب ارتفاع كوليسترول ؟

- بيضة كبيرة تحتوي على القليل من الدهون المشبعة - حوالي 1.5 جرام (جم). 

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وأكدت الأبحاث أن البيض يحتوي أيضًا على العديد من العناصر الغذائية الصحية .

- اللوتين والزياكسانثين ، وهما مفيدان للعيون

- الكولين ، وهو مفيد للدماغ والأعصاب.

- والفيتامينات المختلفة (أ ، ب ، د).

- تحتوي بيضة واحدة كبيرة على 270 وحدة دولية (IU) من فيتامين أ

- و 41 وحدة دولية من فيتامين د.

- تحتوي أيضًا على حوالي 6 جرام من البروتين و 72 سعرة حرارية .

- يأتي الدليل على أن الكوليسترول الموجود في بيضة واحدة يوميًا آمن

وتناول بيضة الى 2  يومياً  لن تزيد أو تسبب خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو أي نوع آخر من أمراض القلب والأوعية الدموية

وعلى الرغم من أن بعض الناس يركزون على البياض ، إلا أن هناك بروتينًا في صفار البيض أيضًا 
(من السبعة جرامات من البروتين في بيضة كبيرة ، يأتي حوالي أربعة من البياض وثلاثة من صفار البيض).

يحتوي صفار البيض أيضًا على عناصر غذائية ومركبات لا يحتويها البياض - مثل اللوتين ، أحد مضادات الأكسدة.
- لذلك حاول أن تتناول البيض كاملا لاتفصل البياض عن الصفار لتستفيد من فوائده كاملا.

البيض الكولين فيتامين أ سكتة دماغية الأوعية الدموية

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