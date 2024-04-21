ماذا يحدث للجسم عند تناول البيضة كاملة ؟

يحتوي البيض على الكثير من البروتين وغيره من العناصر الغذائية المفيدة لك ولكن، هل يسبب ارتفاع كوليسترول ؟
- بيضة كبيرة تحتوي على القليل من الدهون المشبعة - حوالي 1.5 جرام (جم).
وأكدت الأبحاث أن البيض يحتوي أيضًا على العديد من العناصر الغذائية الصحية .
- اللوتين والزياكسانثين ، وهما مفيدان للعيون
- الكولين ، وهو مفيد للدماغ والأعصاب.
- والفيتامينات المختلفة (أ ، ب ، د).
- تحتوي بيضة واحدة كبيرة على 270 وحدة دولية (IU) من فيتامين أ
- و 41 وحدة دولية من فيتامين د.
- تحتوي أيضًا على حوالي 6 جرام من البروتين و 72 سعرة حرارية .
- يأتي الدليل على أن الكوليسترول الموجود في بيضة واحدة يوميًا آمن
وتناول بيضة الى 2 يومياً لن تزيد أو تسبب خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو أي نوع آخر من أمراض القلب والأوعية الدموية
وعلى الرغم من أن بعض الناس يركزون على البياض ، إلا أن هناك بروتينًا في صفار البيض أيضًا
(من السبعة جرامات من البروتين في بيضة كبيرة ، يأتي حوالي أربعة من البياض وثلاثة من صفار البيض).
يحتوي صفار البيض أيضًا على عناصر غذائية ومركبات لا يحتويها البياض - مثل اللوتين ، أحد مضادات الأكسدة.
- لذلك حاول أن تتناول البيض كاملا لاتفصل البياض عن الصفار لتستفيد من فوائده كاملا.