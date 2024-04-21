محذرًا من اقتحام رفح.. العاهل الأردني يدعو لتكثيف جهود التوصل لوقف النار بغزة

تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بحثا خلاله التطورات الراهنة.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، حذر الملك عبدالله خلال الاتصال من خطورة التصعيد في المنطقة، الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وجدد دعوته للمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة؛ للحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، منبها إلى العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح.

وأكد الملك ضرورة حماية المدنيين في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لافتا إلى أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)؛ لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية وفق تكليفها الأممي.