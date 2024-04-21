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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

6 مايو.. معارضة كروان مشاكل على حبسه شهرين في تهديد محامي بالخطف

صدى البلد

تنظر محكمة جنح حدائق القبة، بجلسة 6 مايو المقبل، أولى جلسات استئناف التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه شهرين بتهمة سب وقذف محام،وتهديده بالخطف.  

تقدم المحامي سامح ثابت قناوي المحامي بالنقض ببلاغ يتهم فيه كروان مشاكل بسبه وقذفه وتهديده بالخطف في فيديوهات نشرها عبر حسابه في التيك توك.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة عن الملابسات الكاملة لاتهام التيك توكر كروان مشاكل بسب وقذف محام وتهديده بالخطف واعترافات المتهم في الواقعة.

 

وأوضحت التحقيقات أن المتهم كروان مشاكل بث فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهو يسب المحامي سامح ثابت قناوي.

وأشارت التحقيقات، إلى أن الواقعة حدثت في يوم 24 نوفمبر 2023، عندما قام المتهم كروان مشاكل ببث فيديو يهدد فيه المحامي ويوجه له ألفاظ بذيئة.

 

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وأوضحت التحقيقات أن المتهم يدعى أحمد على وشهرته كروان مشاكل حيث قام بسب وقذف المجني عليه محامي وتهديده بالخطف والإيذاء هو وأسرته.

 

وأصدرت جنح حدائق القبه قرارها بحبس التيك توكر كروان مشاكل، شهرين، بتهمة سب المحامي وتهديده بالخطف.

 

 

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