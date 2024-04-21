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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس التنظيم والإدارة يشارك في اجتماع المنظمة الأفريقية ممثلا عن شمال أفريقيا

رئيس التنظيم والإدارة
رئيس التنظيم والإدارة

شارك الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نائب رئيس المنظمة الأفريقية للإدارة العامة، ممثلاً عن منطقة شمال افريقيا، في الاجتماعات الدورية التي عقدتها اللجنة التنفيذية للمنظمة الأفريقية خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل بنيروبي بدولة كينيا حيث المقر الرئيسي للمنظمة. 

تضمنت الاجتماعات العديد من الموضوعات منها إقرار الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة من 2023 إلى 2027، وكذلك مناقشة تقرير التقدم عن الربع الأول عن العام الجاري الذي عرضه الأمين العام للمنظمة وخطة عمل العام الحالي، وتم إقرار دليل السياسات والإجراءات المالية للمنظمة، ودليل سياسات الموارد البشرية. 
 

ناقش المجتمعون أيضًا نتائج المؤتمر السنوي الثاني والأربعين للمنظمة والذي عقد في مدينة ليفنجستون بدولة زامبيا في شهر ديسمبر الماضي، وكذلك تمت مناقشة الأفكار والمقترحات الخاصة بالمؤتمر السنوي الثالث والأربعين للمنظمة والذي من المخطط عقده خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر 2024 في أوغندا، حيث تم التوافق على الموضوع الرئيسي للمؤتمر والموضوعات الفرعية وعدد الجلسات وقائمة المشاركين وغير ذلك حيث يتم الترحيب بتقديم البحوث وأوراق العمل للراغبين في المشاركة في أعماله من قبل الباحثين والمتخصصين والعاملين الحكوميين في جميع أرجاء القارة. 
 

الاجتماع القادمة بجنوب أفريقيا يوليو 2024 

وفي النهاية تم التوافق على عقد الاجتماع الدوري القادم بجمهورية جنوب أفريقيا في منتصف شهر يوليو من العام الجاري.

شمال إفريقيا كينيا رئيس التنظيم والإدارة جنوب افريقيا إفريقيا

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