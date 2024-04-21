عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المقاولون يشكو حكام مباراة بلدية المحلة ويطالب بأطقم دولية في المباريات المقبلة

صدى البلد

أرسل نادي المقاولون العرب، شكوي رسمية إلي مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورابطة الأندية المحترفة، ولجنة الحكام الرئيسية ولجنة المسابقات ، ضد حكام مباراة المقاولون وبلدية المحلة بالجولة الـ18 لبطولة الدوري المصري.

وأكد المقاولون في شكواه أنه كان يجب تعيين حكام دوليين مناسبين لأهمية المباراة في تحديد مصير الأندية وضرور تعيين حكام دوليين للمباريات المقبلة خاصة أنها تعتبر مواجهات كؤوس بالنسبة للفريق .

وشدد المقاولون أن الدقيقة 49 فؤجئنا بحكم الفار يستدعي حكم اللقاء في لعبة مشتركة لاحتساب ركلة جزاء غير صحيحة لنادي بلدية المحلة وقت سيطرة المقاولون علي زمام المباراة مما أدي إلي تحول المباراة إلي مشاحنات بين اللاعبين ولجأ لاعبو البلدية لإضاعة الوقت بطرق غريبة بادعاء الاصابة وساعدهم ذلك الحكم نفسه .

وواصل المقاولون بأن هناك أخطاء مؤثرة تسببت في نتيجة تلك المباراة وأن الحكم ليس له خبرة كافية لإدارة تلك المباراة الحساسة خاصة مع الدقيقة 58 وعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح عمار حمدي رغم تنبيه جهاز المقاولون بأن يراجع حكم الفار تلك اللعبة ولكن تغاضوا عن ذلك .

وطالب نادي المقاولون بمراجعة المباراة ومحاسبة حكام المباراة وحكم الفار لأنهم أخطأوا في عدم احتسابهم ضربة جزاء واضحة للمقاولون واحتساب ضربة جزاء غير صحيحة لبلدية المحلة وهو ما أكد عليه الخبراء والمحللين لمباريات الدوري العام .

وأتم نادي المقاولون بأنه علي الرغم من مخاطبة اتحاد الكرة والجهات المسئولة بتعيين الحكام الدوليين المناسبين لأهمية مبارياتنا للمحافظة علي المنافسة الشريفة لإنجاح هذه البطولة في الوقت نفسه تعيين حكام دوليين لمباريات القسمين الثاني والثالث مع العلم بأن نادي بلدية المحلة قبل مباراة المقاولون في راحة لمدة 40 يوم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرواتب هتزيد| بشرى سارة لـ 18 مليون موظف.. والتطبيق في هذا الموعد

وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

حسين لبيب: هذا اللاعب مفيش زيه في مصر ولا المنطقة العربية

نشروا أخبارا كاذبة.. النيابة تحيل 11 متهما للمحاكمة في واقعة طالبة العريش

صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

السوشيال ميديا تتشح بالأسود| السر وراء وفاة البلوجر روكا.. حكاية حادث كوبري الحرفيين

بسبب عزاء السعدني.. أشرف زكي يهاجم محمد الباز: «مش مستنيين حد يعلمنا.. ما تعملش فتنة»

خبير لوائح يفجر مفاجأة عن إيقاف القيد للزمالك 3 فترات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ذكري وفاة الخال.. سرقة الأبواب الحديدية لمقبرة الأبنودي

صلاة الاستخارة.. كيفية أدائها في 10 خطوات مهمة

نقابة الصحفيين ترد على "المهن التمثيلية" بشأن عزاء صلاح السعدني.. فيديو

بسبب عزاء السعدني.. أشرف زكي يهاجم محمد الباز: «مش مستنيين حد يعلمنا.. ما تعملش فتنة»

بسبب عزاء صلاح السعدني.. محمد الباز: أشرف زكي مدين بالاعتذار للصحفيين

مبادرة جديدة.. خفض أسعار الخبز السياحي والفينو لـ 40%


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت لافت.. مي كساب تشعل السوشيال ميديا برشاقتها

بملابس محتشمة.. هبة مجدي تخطف الأنظار من عيد ميلاد ابنتها

ببطن مسطح.. دينا داش تثير الجدل بعد ولادتها

داخل الجيم.. سارة سلامة تثير الجدل بملابسها

فيديو

بعد رصد حالات الغضب.. قرار عاجل من الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بهذا التوقيت

مبادرة جديدة.. خفض أسعار الخبز السياحي والفينو لـ 40%

الصحة العالمية تحذر .. جائحة جديدة تثير مخاوف الدول من انتشار مرض مميت

معتصم النهار عن انتقادات مسلسل "لعبة الحب": مش بهتم بالكلام السلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ