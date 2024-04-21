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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

برعاية وزيرة الثقافة.. الأوبرا تحتفل بأعياد تحرير سيناء فى الإسكندرية

صدى البلد

تقيم دار الأوبرا، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة احتفالية للدارسين بمركز تنمية المواهب بأوبرا الاسكندرية تحت اشراف الدكتورة هدى حسنى وذلك في السابعة مساء الاربعاء 24 ابريل علي مسرح سيد درويش "اوبرا الإسكندرية".

 

وتضم الاحتفالية نخبة من المؤلفات الحماسية التى تعبر عن الفخر والانتماء ويشارك خلالها طلاب فصل الإيقاع تدريب وقيادة الفنان سعيد الارتيست بتنويعات ايقاعية.

كما يقدم فصل الغناء العربي تدريب وقيادة ومصاحبة علي البيانو الدكتور محمد حسني اعمال علي باب مصر - مصر التي في خاطري - موشح ياشادي الألحان - المريله الكحلي - دولا مين - موشح يا من لعبت به شمول - مصر تتحدث عن نفسها - عظيمة يامصر - إسلمي يامصر وفيها حاجة حلوة  .

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الإرتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ،ويضم اقساما متعددة ،كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعا لهم وتقديرا  لجهدهم خلال فترة الدراسة .

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