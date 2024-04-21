جيش الاحتلال يعلن مقـ.تل ضابط إثر هجوم لحزب الله على عرب العرامشة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط إسرائيلي متأثرا بجراحه إثر هجوم بمسيّرة في عرب العرامشة قبل أيام.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إن ضابط احتياط كان قد أصيب بجروح خطيرة في هجوم حزب الله بطائرات بدون طيار والصواريخ على مستوطنة الحدود الشمالية لعرب الأرامشة الأسبوع الماضي قد توفى متأثرا بجراحه.

وقد أصيب 13 جنديا آخرين وأربعة مدنيين في الهجوم الذي وقع في 17 أبريل، حيث أطلق حزب الله صاروخين مضادين للدبابات وطائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات من لبنان، مستهدفة مركزا مجتمعيا في عرب العرمشة حيث تجمع الجنود.

توكان قد تم نقل الضابط الإسرائيلي إلى مركز الجليل الطبي في حالة حرجة حيث كان يعاني من جرح شديد في الرأس تسبب في تلف في الدماغ.

وحاول فريق المستشفى من أجل انقاذحياته في وحدة العناية المركزة حتى لم يكن لدى اللجنة الطبية بديل سوى إعلان وفاته دماغيا.

ولا يزال جنديان مصابان في نفس الحدث في المستشفى في مركز الجليل الطبي.