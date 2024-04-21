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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ذكري وفاة الخال.. سرقة الأبواب الحديدية لمقبرة الأبنودي

مقبرة الابنودي
مقبرة الابنودي

تعرضت المقبرة الخاصة بالشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي بمقابر عائلته بالضبعية لسرقة الأبواب الحديدية.
حيث اكتشفت أفراد عائلته ذلك خلال زيارتهم له، اليوم الأحد، بالتزامن مع ذكري رحيله.

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وقال شهود عيان أن المقبرة تعرضت لسرقة الحواجز الحديدية.

 

جدير بالذكر أن "الأبنودى" ولد  في 12 أبريل، عام 1938 فى قرية أبنود بمحافظة قنا فى صعيد مصر، ومن أشهر أعماله السيرة الهلالية التي جمعها من شعراء الصعيد ولميؤلفها، ومن أشهر كتبه كتاب أيامنا الحلوة، ويحكي فيه الأبنودي قصصا وأحداثا مختلفة من حياته في صعيد مصر،وله العديد من الدواوين الشعرية وغنى له كبار المطربين أمثال رشدى والعندليب ونجاة وشادية وصباح ووردة وفايزة أحمد ومحمد منير وعلى الحجار، وحصل الأبنودى على جائزة الدولة التقديرية عام 2001، ليكون بذلك أول شاعر عامية مصرى يفوز بجائزة الدولة التقديرية، كما فاز " الأبنودي" بجائزة محمود درويش للإبداع العربى للعام 2014.

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