نائب محافظ الإسماعيلية يوجه بتشكيل اللجان الفنية لتحقيق المستهدف من قانون التصالح

وجه نائب محافظ الإسماعيلية أحمد صيام، بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الفنية ولجان التثمين والأحوزة ولجنة التظلمات لتحقيق المستهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب المحافظ اليوم/الأحد/ مع الأجهزة المعنية لمناقشة آليات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال صيام إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء كان ضروريا لتطبيق نصوص القانون الجديد، بما يسمح للمواطنين الراغبين في التصالح التقدم بطلباتهم للجهات المختصة، وكذلك فحص الطلبات التي قدمت في ظل القانون السابق ولم يتم البت فيها بجانب وجود فرصة أخرى لمن رفضت طلباتهم وكل ذلك يصب في صالح المواطن.

وأكد ضرورة انتهاء المراكز التكنولوجية من أرشفة وميكنة جميع طلبات التصالح والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للتزويد بخرائط الولايات على مستوى المحافظة للتعامل بموجبها في قانون التصالح وكذلك صورة خريطة التصوير الجوي للعمل بموجبها.