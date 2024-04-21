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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نقابة البيطريين تُشكل هيئة مكتبها.. محمود حمدي وكيلا وكريم ذكي أمينا عاما

هيئة مكتب الأطباء
هيئة مكتب الأطباء البيطريين

عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدى حسن، النقيب العام، اليوم، الأحد، 21 أبريل 2024، جلسته الإجرائية لتشكيل هيئة المكتب للنقابة، وذلك عقب انتخابات النقيب العام والتجديد النصفى لمجلس النقابة.

وأسفرت الجلسة، عن انتخاب كل من:

- الدكتور محمود حمدى، وكيلاً للمجلس.
- الدكتور كريم زكى أميناً عاماً.
- الدكتور شرف الدين فيصل أميناً للصندوق.
- الدكتور أحمد عنتر أمينا عاماً مساعداً.
- الدكتور محمود عفيفي أمين الصندوق المساعد.

وضم تشكيل اللجان النقابية، كل من:
1- المركز العلمى: " الدكتورة سارة عطالله رئيسا – الدكتور محمد الشاطبى مديرا للمركز".
2- الشكاوى والاقتراحات: الدكتور أحمد البندارى.
3- اللجنة الاجتماعية: الدكتور عبد العزيز الجوهرى.
4- النقابات الفرعية: الدكتور رامى محمد فتحى.
5- سلامة الغذاء: الدكتور رامى محمد فتحى.
6- العلاج: الدكتور أحمد خيرى.
7- الإسكان: الدكتورة سمر الدسوقى.
8- حماية الحيوان: الدكتور طارق مسك.
9- المنشآت البيطرية: الدكتورة إيمان ماهر.
10- صندوق التكافل: الدكتور الحسينى عوض "مديرا"، والدكتور أحمد حسين "أمينا للصندوق"، والدكتور أحمد طنطاوى، والدكتور إيمان ماهر "أعضاء".
11- النادى الاجتماعى،: الدكتور هيثم الجنيدي "رئيسا"، والدكتور شرف الدين فيصل، والدكتور أحمد البندارى، والدكتور رامى محمد فتحى، والدكتور أحمد عنتر، والدكتور أحمد حسين، والدكتور عبد العزيز الجوهرى" أعضاء.
12- أدوية وشركات: الدكتور جمال شمس.
13- التحاليل الطبية: الدكتورة سارة عطالله.
14- الشباب : الدكتور أيمن حلمى.
15- الثقافية: الدكتورة سمر الدسوقى.
16- التكنولوجيا والمعلومات: الدكتور طارق مسك.

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