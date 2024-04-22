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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

‎مسابقة ملكات الجمال في مصر 2024.. حسناوات العالم يتوافدن من 65 دولة

صدى البلد

انطلقت فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم 2024، والتي تقام بمدينة الغردقة سنويا، ويشارك فيها ملكات جمال من دول مختلفة.


 

وتقام مسابقة 2024 تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة المصرية، وتتضمن عمل أنشطة بيئية، وتنظيف بعض الشواطئ وزيارة مصنع إعادة التدوير بالغردقة وتجرى مسابقات المواهب واللياقة البدنية بمدينة الغردقة.


 

وأكدت مؤسسة المسابقة، أن عدد الدول المشاركة في المسابقة هذا العام وصل إلى ٦٥ دولة، من جميع أنحاء العالم، من بينها روسيا وأمريكا واليابان وأوكرانيا والصين.

كما أوضحت الدور المهم الذي تقدمه فعاليات المسابقة من زيارة للأماكن السياحية والأثرية في مصر لتنشيط السياحة والحفاظ على البيئة.

 

وقالت: "يشمل برنامج المسابقة قيام الوفد بزيارة لآثار الأقصر وبعدها لمنطقة الأهرامات ثم زيارة لمحافظة الفيوم وعمل رحلة لوادي الريان وقرية تونس للفخار يوم ٢٥ أبريل/ نيسان الجاري، ويختتم البرنامج بالحفل الختامى يوم ٢٨أبريل بالعاصمة المصرية القاهرة".


وأضافت أنّ المسابقة ستظهر هذا العام بشكل جديد وفعاليات وبرنامج أضخم من السنوات السابقة للاحتفالبالنسخة العاشرة على تأسيسها.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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