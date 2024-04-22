طربوش كيرة والجن وساعة عسل أود.. تبرعات الفنانين للأسر الأكثر فقرا

كشفت مؤسسة “راعي مصر”، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر، عن تبرع الفنان أحمد حلمى وكريم عبد العزيز ببعض مقتنياتهما لصالحها.





وقام أحمد حلمى بالتبرع بساعة فيلمه "عسل أسود" بينما قرر كريم عبد العزيز التبرع بالطربوش الذى ظهر به فى فيلم "كيرة والجن" وشال فيلم "بيت الروبى".





كما كشفت المؤسسة عن تبرع أسرة الفنانة الراحلة سعاد حسنى بحذائها وهو عبارة عن "صندل"، الذي شارك في مزاد خيري فى حفل بـ الولايات المتحدة الأمريكية أمس، بولاية نيو چرسي الأمريكية.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.