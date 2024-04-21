عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الوادي الجديد تستضيف فعاليات الملتقى الثقافي الثاني لأطلس المأثورات الشعبية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استضافت جامعة الوادي الجديد، اليوم الأحد فعاليات الملتقى الثقافي الثاني لأطلس المأثورات الشعبية، بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10 برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والذى يتم تنظيمه بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة  تحت عنوان "النخيل في التراث والمأثور الشعبي" يأتي ذلك في الفترة من 21 حتى 23 من أبريل الجارى وتزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للتراث. 

بدأ الملتقى بكلمة الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة التى ألقاها نيابة عنه الأستاذ الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة مرحبا بضيوف الجامعة من وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة. 

وأكد فى كلمته أن الملتقى يعد تجربة ثرية للاطلاع على إبداعات الثقافة الشعبية، والتعرف على المفردات الثقافية التي توضح الارتباط بالجذور وتؤكد الهوية المصرية، وذلك من خلال مشروع أطلس المأثورات الشعبية المختص بتوثيق التراث والحفاظ عليه. 

وقالت الدكتورة حنان موسي، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بهيئة قصور الثقافة،والتى قدمت الشكر للدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة على استضافة الجامعة لفعاليات الملتقى.

وقالت إنه يشارك بالملتقى عدد من الباحثين من المحافظات المختلفة في ظل أن الهدف هو جمع وتوثيق التراث وتم اختيار محافظة الوادي الجديد لأنها بيئة للنخيل وفي نهاية الملتقي سيتم الخروج بعدد من التوصيات التى سيتم تنفيذها.

تعليم الوادي الجديد يعلن نتيجة مسابقة المعلمة المبدعة لرياض الأطفال


من جانبها أكدت الدكتورة الشيماء الصعيدى، مدير اطلس المأثورات الشعبية بهيئة قصور الثقافة، أن الملتقي يعد نتاج لبرنامج من العمل الميدانى لجمع المادة وإصدار كتاب اطلس المأثورات الشعبية الذى يضم ٢٧ خريطة لمصر بها عناصر التراث الثقافي غير المادى.

وأضافت خلال افتتاح الملتقي بالوادى الجديد، أنه تم إختيار النخلة كعنصر ثقافي هام وتم جمع عناصر مختلفة حول تراث النخيل ومشاركة الباحثين بعدد من الأبحاث حول النخيل الذى ينسب لبقايا الإنسان والمحافظة بيئة متكاملة حول تراث النخيل.

أطلس المأثورات الشعبية أطلس المأثورات احتفالات الأستاذ الدكتور الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد الدكتورة حنان موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرواتب هتزيد| بشرى سارة لـ 18 مليون موظف.. والتطبيق في هذا الموعد

نجم الزمالك السابق يفتح النار على جوميز بسبب شيكابالا

بعد الجدل في نهاية المباراة.. اتحاد الكرة يعلن الأهلي بطلا لدوري 2003

صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

فيديوهات خادشة للحياء.. سقوط بطلة بث مقاطع مخلة عبر الانترنت بالإسكندرية

نشروا أخبارا كاذبة.. النيابة تحيل 11 متهما للمحاكمة في واقعة طالبة العريش

السوشيال ميديا تتشح بالأسود| السر وراء وفاة البلوجر روكا.. حكاية حادث كوبري الحرفيين

بسبب عزاء السعدني.. أشرف زكي يهاجم محمد الباز: «مش مستنيين حد يعلمنا.. ما تعملش فتنة»

موضوعات متعلقة

حياة كريمة تنظم قافلة طبية مجانية في قرى المنيرة بواحة الخارجة

تعليم الوادي الجديد يعلن نتيجة مسابقة المعلمة المبدعة لرياض الأطفال

ارتفاع معدلات توريد القمح لـ10 آلاف طن بالوادي الجديد

23 مشاركا في المعسكر التدريبي لمبادرة «طور وغير» بالوادي الجديد

ألف بنت ألف حلم.. مشروع قومي للفتيات في كرة القدم بالوادي الجديد

إعلان أسماء مراكز تلقي تطعيمات الحج والعمرة في الوادي الجديد

بيطري الوادي الجديد: تحصين 4354 حيوانا و900 طائر خلال أسبوع

بسبب حرارة الجو.. الطريشة الصحراوي تلدغ شابا بالوادي الجديد

ترشيحاتنا

السلطات الجزائرية ترفض إقامة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة بنصف نهائي الكونفدرالية

قبل ما تاكله.. 3 علامات في البطيخ تدل على تحلله وتسبب التسمم

أول زيارة لأردوغان إلى العراق منذ 13 عاما.. ماذا يحمل في جعبته؟

التموين تعزز مخزونها من السكر الخام باستيراد 250 ألف طن

الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الاعاقة تنظم ماراثون التوحد الرياضي

مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع لبحث وضع الرهائن في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لمحمد رجب وخطيبته في حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق

الصور الأولى من حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق

ملابس جريئة.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها

جمبسوت لافت.. مي كساب تشعل السوشيال ميديا برشاقتها

فيديو

بعد رصد حالات الغضب.. قرار عاجل من الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بهذا التوقيت

مبادرة جديدة.. خفض أسعار الخبز السياحي والفينو لـ 40%

الصحة العالمية تحذر .. جائحة جديدة تثير مخاوف الدول من انتشار مرض مميت

معتصم النهار عن انتقادات مسلسل "لعبة الحب": مش بهتم بالكلام السلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ