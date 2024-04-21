جامعة الوادي الجديد تستضيف فعاليات الملتقى الثقافي الثاني لأطلس المأثورات الشعبية

استضافت جامعة الوادي الجديد، اليوم الأحد فعاليات الملتقى الثقافي الثاني لأطلس المأثورات الشعبية، بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10 برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والذى يتم تنظيمه بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت عنوان "النخيل في التراث والمأثور الشعبي" يأتي ذلك في الفترة من 21 حتى 23 من أبريل الجارى وتزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للتراث.

بدأ الملتقى بكلمة الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة التى ألقاها نيابة عنه الأستاذ الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة مرحبا بضيوف الجامعة من وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأكد فى كلمته أن الملتقى يعد تجربة ثرية للاطلاع على إبداعات الثقافة الشعبية، والتعرف على المفردات الثقافية التي توضح الارتباط بالجذور وتؤكد الهوية المصرية، وذلك من خلال مشروع أطلس المأثورات الشعبية المختص بتوثيق التراث والحفاظ عليه.

وقالت الدكتورة حنان موسي، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بهيئة قصور الثقافة،والتى قدمت الشكر للدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة على استضافة الجامعة لفعاليات الملتقى.

وقالت إنه يشارك بالملتقى عدد من الباحثين من المحافظات المختلفة في ظل أن الهدف هو جمع وتوثيق التراث وتم اختيار محافظة الوادي الجديد لأنها بيئة للنخيل وفي نهاية الملتقي سيتم الخروج بعدد من التوصيات التى سيتم تنفيذها.



من جانبها أكدت الدكتورة الشيماء الصعيدى، مدير اطلس المأثورات الشعبية بهيئة قصور الثقافة، أن الملتقي يعد نتاج لبرنامج من العمل الميدانى لجمع المادة وإصدار كتاب اطلس المأثورات الشعبية الذى يضم ٢٧ خريطة لمصر بها عناصر التراث الثقافي غير المادى.

وأضافت خلال افتتاح الملتقي بالوادى الجديد، أنه تم إختيار النخلة كعنصر ثقافي هام وتم جمع عناصر مختلفة حول تراث النخيل ومشاركة الباحثين بعدد من الأبحاث حول النخيل الذى ينسب لبقايا الإنسان والمحافظة بيئة متكاملة حول تراث النخيل.