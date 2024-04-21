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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو الغيط: لا يمكن اعتبار الجرائم الإسرائيلية محصلة أخطاء أو خسائر جانبية للعمل العسكري

صدى البلد

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

وأضاف "أبو الغيط" أن إسرائيل تمارس نوعا من الاغتيال المعنوي للشخصيات التي تفضح أكاذيبها وخداعها للرأي العام العالمي.

وأعرب أبو الغيط، عن دعمه للمقررة الأممية في فلسطين لمواجهة حملات التحريض التي تتعرض لها، والاتهامات المرسلة التي توجه إليها بمعاداة السامية.

الجرائم الإسرائيلية هدفها العقاب الجماعي للفلسطينيين

وأكد أبو الغيط أن الجرائم الإسرائيلية هدفها العقاب الجماعي للسكان والقضاء على الحق الأساسي للفلسطينيين وهو حقهم في الحياة على أرضهم.

وأكد أبو الغيط أنه: "لا يمكن تحت أي معيار اعتبار الجرائم الإسرائيلية محصلة أخطاء أو خسائر جانبية للعمل العسكري، وإسرائيل تسعى لكتم الأصوات التي تتحدث باستقلالية حول مذبحة غزة".

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