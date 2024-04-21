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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

احمي بطارية آيفون بتفعيل هذه الخطوات فورًا

كيفية حماية بطارية
كيفية حماية بطارية آيفون

سواء كنت تمتلك أحد أحدث طرز آيفون أو تستخدم أحد الطرز الصادرة منذ بضع سنوات مضت، فهناك طرق قليلة لزيادة عمر بطارية آيفون الخاص بك إلى أقصى حد ومساعدته على الاستمرار لفترة أطول عند الشحن. 

وذكر موقع ZDNET عدد من الطرق التي يمكنها الحفاظ على بطارية آيفون ومنع تدهورها سريعا، ونذكر عددًا منها فيما يلي : 

 

قم بإيقاف تشغيل الشاشة التي تعمل دائمًا

واحدة من أكبر مُستنزفات الطاقة في آيفون هي ميزة Always On Display في الشاشة، وأضافتها شركة أبل مؤخرًا.  

توجه إلى الإعدادات ثم العرض والسطوع ثم  Always On Display على آيفون واقلب مفتاح التبديل إلى وضع إيقاف التشغيل. 

 

قم بإيقاف تشغيل مشاركة AirDrop 

وتعد AirDrop من الميزات المهمة، ولكن إبقاء الميزة قيد التشغيل قد يؤدي إلى استنزاف البطارية نظرًا لأنها تبحث باستمرار عن أجهزة أبل الأخرى للتفاعل معها مما يستنزف البطارية. 

توجه إلى الإعدادات ثم عام ثم AirDrop وقم بإيقاف التشغيل. 

استخدام ميزة الشحن المُحسن "Optimized Charging"

وتعد ميزة مدمجة في آيفون تقوم بضبط سرعات الشحن ديناميكيًا بناءً على مكان وجودك وما إذا كان يعتقد أن آيفون سيتم توصيله بالكهرباء لفترة طويلة.

انتقل إلى الإعدادات ثم البطارية ثم صحة البطارية والشحن وتحقق للتأكد من تمكينها، وسيكون لديك  خيار تقييد الشحن بنسبة 80 % للحفاظ على صحة البطارية لفترة أطول.

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