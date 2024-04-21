توريد 15 ألف طن قمح للصوامع والشون بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن توريد 14 ألفا و909 أطنان قمح إلى صوامع وشون المحافظة حتى الآن.

وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل الزراعة بالوادي الجديد، انتظام حصاد وتوريد المحصول الاستراتيجي بالمحافظة التي تضم 328 ألف فدان قمح هذا الموسم بزيادة قدرها 8 آلاف فدان عن العام الماضي، بمتوسط إنتاجية 17 أردبا للفدان.



وأشار إلى المتابعة المستمرة لأعمال التوريد لضمان عدم وجود أي معوقات تواجه المزارعين، وتيسير إجراءات الاستلام من المزارعين وسداد مستحقاتهم المالية فور عملية التوريد وفقًا للضوابط والحوافز التي حددتها الدولة، مؤكدا أن نقاط استلام القمح بالمحافظة بصومعة شرق العوينات وسعتها 60 ألف طن، وصومعة الخارجة سعة 45 ألف طن، وشونة غرب الموهوب وسعتها 700 طن، وشونة الفرافرة وسعتها 700 طن، بالإضافة إلى نقاط التجميع بالجمعيات الزراعية، بجانب متابعة عمل لجان فرز واستلام الأقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع وشون للتأكد من سلامة الأقماح وجودتها.