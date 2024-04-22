واتساب يستعد للكشف عن ميزة جبارة قادمة للمستخدمين

يخطط تطبيق واتساب WhatsApp لإتاحة ميزة جديدة لمستخدميه لإعادة ترتيب قائمة جهات الاتصال المفضلة لديهم.

وفقًا لتقرير من WABetaInfo، فإنه تم رصد النظام الأساسي في واتساب مع ميزات قادمة منها ميزة تمكين المستخدمين من التواصل مع جهات الاتصال الخاصة بهم، بشكل أكثر كفاءة.

وستكون الميزة الجديدة مهيأة لإحداث ثورة في كيفية تفاعل المستخدمين مع جهات الاتصال الخاصة بهم من خلال السماح لهم بإزالة جهات الاتصال وإضافتها وإعادة ترتيبها في القائمة.

وتهدف الميزة أيضًا إلى تبسيط عملية الوصول إلى الأفراد الذين يتم الاتصال بهم بشكل متكرر مما سيقلل من الحاجة إلى التمرير عبر قوائم جهات الاتصال الطويلة.

وإحدى الفوائد الأساسية لهذه الميزة هي القدرة على تسريع المراسلة ومكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية.

وبمساعدة الوصول السريع إلى جهات الاتصال المفضلة، سيتمكن المستخدمون من بدء المحادثات والتواصل مع جهات الاتصال الخاصة بهم بسلاسة دون أي متاعب - من خلال البحث في قائمة جهات الاتصال بأكملها.