"مكنتش شايف".. أحمد عبدالعزيز يعتذر بسبب انفعاله على شاب من ذوي الهمم

علق الفنان أحمد عبدالعزيز على انفعاله على أحد الشباب خلال أداء واجب العزاء في وفاة الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، قائلا: “كان هناك تزاحم حولي خلال عزاء الفنانة للحصول على تصريحات”.

وأضاف "أحمد عبدالعزيز" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، :" كان هناك شد وجذب ولم أكن أرى الشخص، وانفعلت ووجهت له الحديث"، متابعا:" لم أكن أعلم أنه من ذوي الهمم".

واسترسل: "فور إدراكي للأمر قدمت اعتذاري للشاب بشكل مباشر وسريع، لكونه انفعال غير مقصود، وأتمنى أن يصل اعتذاري للشاب".



وأوضح أن كثرة المواقع الإعلامية وتغطية الجنائز يتسبب في حدوث الكثير من الأخطاء وانتشار الشائعات، وأبرزهم خبر وفاتي، الذي انتشر الفترة الماضية.





