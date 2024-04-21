الفنان الأردني أنور خليل: مسلسل مليحة شرح القضية الفلسطينية ونحتاج لهذه الأعمال.. فيديو

قال الفنان الأردني أنور خليل،إن انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل مليحة عن القضية الفلسطينية كانت خطوة ممتازة من الشركة المتحدة.

وأكد الفنان أنور خليل خلال مكالمة عبر " زووم " لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن هناك حاجة إلى هذه النوعية من الاعمال التي تشرح القضية.

واصل “ خليل ” : نحتاج هذه الأعمال وتترجم إلى لغات أخرى لتخاطب العالم.

وأكمل “ خليل ” : مصر لها دور كبير في توصيل الرسائل المهمة، والعمل تميز بمقدمة سامي مغاوري الذي شرح القضية بكل تفاصيلها إلى الان وكانت خطوة ممتازة للإشارة إلى أصحاب الأرض .

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