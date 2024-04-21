الحكومة تعلن وظائف جديدة في 3 جهات حيوية.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، اليوم الأحد الموافق 21 أبريل، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في قطاعات مختلفة ببعض الجهات الحكومية في مصر.

وفيما يلي قائمة بالوظائف المتاحة في كل جهة حكومية عبر بوابة الوظائف الحكومية:

محافظة قنا

- مدير عام في الإدارة العامة للشؤون القانونية.

مديرية التربية والتعليم بقنا

- مدير عام في الإدارة العامة للشؤون التنفيذية.

- مدير عام في الإدارة العامة للتعليم الفني.

مصلحة دمغ المصوغات والموازين

- مدير عام في الإدارة العامة للموازين والمقاييس والمكاييل.

- مدير عام في الإدارة العامة للأمن.

المستندات المطلوبة للتقديم بالوظائف الحكومية المتاحة

نشرت بوابة الوظائف الحكومية شروط كل وظيفة من الوظائف، وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم على الوظائف التالية:

- 4 صور شخصية بحجم 4x6 سم.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- بيان يوضح الحالة الوظيفية للمتقدم من جهة العمل السابقة، ويشمل جميع البيانات الوظيفية للثلاث سنوات الأخيرة، بما في ذلك الترقيات وتقييم الأداء والجزاءات.

- شهادة قانونية توضح موقف المتقدم من التحقيقات أو التحقيقات التأديبية أو الإجراءات القضائية أو الإيقاف عن العمل.

- مقترح للتطوير الوظيفي للوحدة أو إحدى أنشطتها، بهدف تحسين أداء الوحدة وتطوير أنظمة العمل وتبسيط الإجراءات، وذلك في إطار الإمكانات المتاحة من الناحية المالية والبشرية.

- وثائق تدل على الدورات التدريبية التي حضرها المتقدم خلال حياته الوظيفية.

- وثائق تدل على المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات السابقة للمتقدم.

- وثائق تدل على الكفاءة العلمية للمتقدم، بما في ذلك الشهادات العليا وإجادة اللغات الأجنبية ومهارات استخدام الحاسوب، وكذلك المشاركة في المؤتمرات وإعداد البحوث.

- صورة من الدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم، بالإضافة إلى شهادات الشكر والتقدير والمشاركة في المؤتمرات والبعثات الخارجية.

- تقديم سيرة ذاتية باللغة العربية وشهادة قانونية إن أمكن، للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري، بالإضافة إلى شهادات الخبرة التي توضح مدة الخدمة السابقة المذكورة في السيرة الذاتية.

موعد التقديم بالوظائف الحكومية المتاحة في مصر

ويمكن للراغبين في التقدم لهذه الوظائف التقديم من الآن ولمدة شهر. ويجب تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة إلى لجنة الوظائف في كل جهة حكومية، ويتم تسليمها شخصيًا خلال الفترة المحددة، بدءًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.