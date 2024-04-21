17مليار دولار دعما أمريكيا لإسرائيل بعد الضربة الإيرانية..وأبو الغيط يكشف خسائر تل أبيب

تحدث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن الضربة العسكرية الإيرانية لإسرائيل، موضحا أن إسرائيل تكبدت مليارا و 300 لـ 400 مليون دولار للدفاع عن مجالها الجوي وهذه تعد تكلفة كبيرة.

وأضاف أبو الغيط، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": " البرلمان الأمريكي، منح إسرائيل 17 مليار دولار عقب الضربة الإيرانية".

وأشار إلى أن إسرائيل تسير على خطة الاغتيالات لعلماء إيران أو القنصليات والسفارات والتعرض للحرس الثوري بمساعدة أمريكية وسط صمت إيراني.