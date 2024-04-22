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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بطارية 6000 مللي أمبير.. أقوى موبايل شبابي من سامسونج

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy F15

يقدم هاتف Galaxy F15 من شركة سامسونج أقوى بطارية في هواتف الفئة المتوسطة مع معالج قوي يقدم أداء سريعا ما يجعل البطارية أكثر كفاءة وأمانا. 

ويتميز هاتف سامسونج Galaxy F15 ببطارية سعة 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 25 وات، مع نظام التشغيل Android 14 مع واجهة المستخدم One UI 6.

وتقول سامسونج إن بطارية Galaxy F15 أفضل مزود للطاقة في فئتها ويمكنها البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى يومين. وهذا يعني أن مشاهدة البرامج الترفيهية أو الأفلام المفضلة سيكون أمرًا ممكنًا وسلسًا. 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy F15 على عدد من الميات منها قطع الضوضاء المحيطة عبر ميزة التركيز الصوتي. 

كما يمكنك مشاركة الصور والملفات مع الأجهزة الأخرى، بما في ذلك الكمبيوتر المحمول وجهاز الكمبيوتر اللوحي، حتى لو لم تكن قريبة جدًا عبر ميزة المشاركة السريعة. 

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy F15 بمعالج من نوع MediaTek Dimensity 6100+ SoC، مع 4 و 6 و 8  جيجابايت رام، وسعة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy F15 بشاشة من نوع Super AMOLED قياس 6.6 بوصة ودقة  1080 × 2340 بيكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

ويضم هاتف سامسونج Galaxy F15 كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية دقة 50 ميجابكسل ، وكاميرا فائقة الاتساع 5 ميجابكسل ، وماكرو دقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.  

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