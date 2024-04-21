أبو الغيط: إسرائيل لم تحقق شيئا رغم إحداثها خسائر كبيرة في حماس..فيديو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إيران تسعى لاستغلال مشكلات المنطقة العربية لخدمة الثورة الإيرانية.

وأضاف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك تربص إسرائيلي بإيران منذ فترة، وأن إيران كانت تستخدم أوراقا عربية لخدمة أهدافها في الثورة الإيرانية وحربها مع إسرائيل".

وأشار إلى أن الشرق الأوسط تغير للأسوأ بأيدي أبنائه، ونحن الآن في أسوأ أحوال العرب واللي عاوز يجادلني يجادلني، ده احنا في عام 1967 لم نكن بهذا الوضع.

واسترسل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية،: "إسرائيل لم تحقق شيئا رغم إحداثها خسائر كبيرة في حركة حماس، وسط استمرار المقاومة الفلسطينية بأعمال القتال وعدم الاستسلام".