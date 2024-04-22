بفستان شفاف.. بوسي تلفت الأنظار فى فرح نجل محمد فؤاد

شاركت الفنانة بوسى ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصور جديدة لها من خلال حفل زفاف نجل محمد فواد.

وظهرت بوسي بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستان باللون الذهبى الذى اتسم بقماش شفاف.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.





وتتميز بوسى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد بوسى ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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