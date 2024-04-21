كيف ساعدت إيران نتنياهو على الهروب من الضغط الدولي؟.. «أبو الغيط» يوضح

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أن اليمين المتطرف قد يكون قد نجح في إطالة النزاع ومداه، حتى جاءت الضربة الإيرانية التي أخذت من التعاطف مع غزة وتحويل مسار الدعم لإسرائيل، مشيرا إلى أن الضربة الإيرانية ساعدت نتنياهو على الهروب من الضغوط الخارجية.

وأضاف أبو الغيط خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في حوار خاص على قناة صدى البلد، أن مصر لديها مشروع لصالح المجتمع المصري من خلال التأهيل للمواطنين.

وتابع الأمين العام لجامعة الدولة العربية: «هناك وفد من الجامعة العربية؛ للإعداد للقمة العربية في البحرين مايو 2024، مشيرا إلى أن التطبيع مع إسرائيل وارد؛ حال إنهاء العدوان على فلسطين، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة».