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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف ساعدت إيران نتنياهو على الهروب من الضغط الدولي؟.. «أبو الغيط» يوضح

أبو الغيط
أبو الغيط

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أن اليمين المتطرف قد يكون قد نجح في إطالة النزاع ومداه، حتى جاءت الضربة الإيرانية التي أخذت من التعاطف مع غزة وتحويل مسار الدعم لإسرائيل، مشيرا إلى أن الضربة الإيرانية ساعدت نتنياهو على الهروب من الضغوط الخارجية.

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أبو الغيط يكشف عن مخطط خطير استهدف مصر وكيف تم إجهاضه

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أبو الغيط: السلطة الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.. فيديو

وأضاف أبو الغيط خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في حوار خاص على قناة صدى البلد، أن مصر لديها مشروع لصالح المجتمع المصري من خلال التأهيل للمواطنين.

وتابع الأمين العام لجامعة الدولة العربية: «هناك وفد من الجامعة العربية؛ للإعداد للقمة العربية في البحرين مايو 2024، مشيرا إلى أن التطبيع مع إسرائيل وارد؛ حال إنهاء العدوان على فلسطين، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة». 

ابو الغيط

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