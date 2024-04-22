كواليس مشاركة ميرفت أمين في مليحة.. دياب يكشف التفاصيل

أعرب الفنان محمد دياب عن سعادته البالغة لمشاركته مع الفنانة القديرة ميرفت أمين في مسلسل "مليحه “، قائلا: مشاركتي بمثابة نقله كبير ووقوفي أمام أو خلف الفنانة القديرة ميرفت امين من أفضل الأمور التي حدثت لي في حياتي المهنية”.



وأضاف خلال حواره ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON":" مكنتش مصدق أنها هتوافق لكنها وافقت بمجرد علمها بقضية العمل حيث غلبها حسها الإنساني والوطني قبل المهني"، متابعا: هي مش محتاجه تعمل حاجة تاني لان مافيش منها أثنين".



وعن كواليس أول لقاء جمعهما، أوضح:" أول مرة قابلتها كانت في مكتب عمرو عرفة مخرج العمل وكنت مخضوض وهي سيدة في منتهى الرقي والجمال ومحترفة جداً وبتذاكر أدوارها بشدة ".



واسترسل: بحلم خطوة بخطوة وكان بداية الحلم تقديمي هذه النوعية من الأدوار ذات قيمة ويتحدث عن قيمة كبيرة مثل القضية الفلسطينية، متابعا: ذلك في حد ذاته قيمة عظيمة في مشواري المهني".



ورداً على سؤال الحديدي هل سيكون للبطولة حسابات بعد هذا الدور وحصولك على البطولة المطلقة ؟ ليرد قائلاً : " هل الأفضل لي أن أكون رقم " 1 " في مسلسل او فيلم ضعيف أو أكون رقم "2"في بطولة مشتركة او جماعية في عمل مهم وكبير أكيد هختار وأنحاز لعمل مهم وكبير يضيف لي في مسيرتي المهنية "