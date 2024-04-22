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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كواليس مشاركة ميرفت أمين في مليحة.. دياب يكشف التفاصيل

الفنان محمد دياب
الفنان محمد دياب

أعرب الفنان محمد دياب عن سعادته البالغة  لمشاركته مع الفنانة القديرة ميرفت أمين في مسلسل "مليحه “، قائلا: مشاركتي بمثابة نقله كبير ووقوفي أمام أو خلف الفنانة القديرة ميرفت امين من أفضل الأمور التي حدثت لي في حياتي المهنية”.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة   “ ON":" مكنتش مصدق أنها هتوافق لكنها وافقت بمجرد علمها بقضية العمل حيث غلبها حسها الإنساني  والوطني قبل المهني"، متابعا: هي مش محتاجه تعمل حاجة تاني لان مافيش منها أثنين".

وعن كواليس أول لقاء جمعهما، أوضح:" أول مرة قابلتها كانت في مكتب عمرو عرفة مخرج العمل وكنت مخضوض وهي سيدة في منتهى الرقي والجمال ومحترفة جداً وبتذاكر أدوارها بشدة ".

واسترسل: بحلم خطوة بخطوة وكان بداية الحلم  تقديمي هذه النوعية من الأدوار ذات قيمة ويتحدث عن قيمة كبيرة مثل القضية الفلسطينية، متابعا: ذلك في حد ذاته قيمة عظيمة في مشواري المهني".

ورداً على سؤال الحديدي هل سيكون  للبطولة حسابات  بعد هذا الدور وحصولك على البطولة المطلقة ؟ ليرد قائلاً : " هل الأفضل لي أن أكون رقم " 1 " في مسلسل او فيلم ضعيف أو أكون رقم "2"في بطولة مشتركة او جماعية في عمل مهم  وكبير أكيد هختار وأنحاز لعمل مهم  وكبير يضيف لي في مسيرتي المهنية "

محمد دياب الفنان محمد دياب ميرفت أمين مسلسل مليحة القضية الفلسطينية

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