تصريحات نارية لنائب رئيس دريمز الغاني عن لقاء الإياب أمام الزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تصريحات برنس عبد الحميد نائب رئيس نادي دريمز الغاني.

وقال نائب رئيس نادي دريمز الغاني عبر برنامج الماتش: “موعد مباراة العودة أمام الزمالك في غانا في نصف نهائي الكونفدرالية الرابعة عصراً بتوقيت غانا والحرارة ستكون عالية”.

وشهدت أحداث المباراة محاوله من جانب لاعبي الفريقين إحراز هدف التقدم ولكن دون جدوى.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره فريق دريمز الغاني في إطار إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد الموافق 28 إبريل 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد بابا يارا الرياضي في غانا.