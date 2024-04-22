عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصريحات نارية لنائب رئيس دريمز الغاني عن لقاء الإياب أمام الزمالك

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تصريحات برنس عبد الحميد نائب رئيس نادي دريمز الغاني.

وقال نائب رئيس نادي دريمز الغاني عبر برنامج الماتش: “موعد مباراة العودة أمام الزمالك في غانا في نصف نهائي الكونفدرالية الرابعة عصراً بتوقيت غانا والحرارة ستكون عالية”.

txt

توقعات مثيرة من خالد بيومي لمباراة الإياب بين الزمالك ودريمز

txt

حسن المستكاوي يعلق على تعادل الزمالك أمام دريمز

وشهدت أحداث المباراة محاوله من جانب لاعبي الفريقين إحراز هدف التقدم ولكن دون جدوى.

 

 

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره فريق دريمز الغاني في إطار إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد الموافق 28 إبريل 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

 

 

 

 

الاعلامي هاني حتحوت الكونفدرالية الإفريقية بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية كونفدرالية الأفريقية نصف نهائي الكونفدرالية مباراة الإياب مباراة العودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرواتب هتزيد| بشرى سارة لـ 18 مليون موظف.. والتطبيق في هذا الموعد

رد فعل مفاجئ من مهيب عبد الهادي بعد تعادل الزمالك أمام دريمز الغاني

بـ 15700 مليونير.. مصر ثاني أغنى دولة إفريقية

نجم الزمالك السابق يفتح النار على جوميز بسبب شيكابالا

قرار عاجل من إدارة نادي الزمالك قبل لقاء الإياب أمام دريمز

بعد الجدل في نهاية المباراة.. اتحاد الكرة يعلن الأهلي بطلا لدوري 2003

الحكومة تعلن وظائف جديدة في 3 جهات حيوية.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

السلطات الجزائرية ترفض إقامة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة بنصف نهائي الكونفدرالية

ترشيحاتنا

الجمعة المقبلة| موعد تطبيق التوقيت الصيفي.. هنقدم الساعة ولا هنأخرها

بـ 15700 مليونير.. مصر ثاني أغنى دولة إفريقية

بصاروخ جو أرض.. جيش الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مسيرة له في لبنان

سيدة تنشر فيديو عبر السوشيال ميديا بسرقة لص إطارات سيارتها.. والأمن يتدخل

مرصد الأزهر: تجفيف مصادر تمويل التنظيمات إحدى الوسائل الأساسية لمكافحة الإرهاب

عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول اللبن الرائب؟

بفستان شفاف.. بوسي تلفت الأنظار فى فرح نجل محمد فؤاد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجريب فروت ؟

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

فيديو

لمدة أسبوع .. سر مقاطعة البورسعيدية للأسماك

"هتخش ورايا الحمام".. الجمهور يلاحق الفنانين في زفاف نجل محمد فؤاد

بعد تراجع الأرز.. مفاجأة في سعر الكيلو بالأسواق| تغطية خاصة

بعد رصد حالات الغضب.. قرار عاجل من الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بهذا التوقيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ