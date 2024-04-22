أخبار الفن.. ماجدة الرومي تصل مصر لإحياء حفل ضخم والمطربة حنان تحتفل بزفاف ابنتها أميرة

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، أبرزها..

سافر كل من سعد الصغير وأمينة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإحياء سلسلة من الحفلات للجالية العربية هناك

وأحيا سعد الصغير أول حفل له فى أمريكا مساء أمس على أن يستكمل باقى حفلاته خلال هذا الأسبوع بمشاركة المطربة الشعبية أمينة.

عبر الفنان عمر كمال عن سعادته بصعود نادي السويس للدوري المحترفين فى الموسم القادم لكونه واحد من أبناء المحافظة.



ونشر عمر كمال فيديو أعلن فيه عن سعادته وتبرعه للنادي بمبلغ 100 ألف جنيه كدفعة أولى لمساندة النادي بالإضافة إلى عمل حفل مجاني للنادي تذهب أرباحه لخزينة النادي .



وأضاف كمال أنه تم الاتفاق مع مدير الكرة فى النادي أن الحفل سيكون بعد يوم 9 مايو والذي يشهد أخر مباراة للفريق.



نشرت الإعلامية سهير جودة فيديو من حفل زفاف أميرة ابنة المطربة المعتزلة حنان



وعلقت سهير على الفيديو قائلة: مبروك لأحلى حنان وأحلى أميرة.



وظهرت حنان فى الفيديو وهي ترقص مع ابنتها وسط حضور زوجها سامح الصريطي وخالد زكي وعدد كبير من نجوم الفن.



حرص الفنان أحمد السعدني على توجيه الشكر لكل من واساه فى وفاة والده العمدة صلاح السعدني.



وكتب السعدني على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: شكر واجب لكل من قدم واجب العزاء سواء بالحضور او الاتصال او الرسايل اعتذر بشده عدم قدرتي علي الرد و اسأل الله لأبي الرحمة و كلي ثقة في المولي عز و جل ان يتغمده برحمته لأنه عاش طيلة عمره محباً للناس و الحق و الخير و الجمال اكثر من حبه لفنه و عائلته

وصلت نجمة لبنان والعرب ماجدة الرومي يوم الخميس الماضي الى القاهرة تلبية " لإحياء حفل كبير في ساحة "قصر عابدين" مساء الخميس ٢٥ إبريل، تحضره نخبة من كبار شخصيات مصر السياسة والإقتصادية ورجال وسيدات الأعمال والإعلاميين ونجوم الفن والرياضة.

والذي تحييه ماجدة الرومي بمصاحبة اوركسترا يقودها الموسيقار العالمي نادر العباسي. وقد بلغ عدد المدعوين حوالي ألف مدعو.