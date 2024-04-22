صحة القليوبية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية كفر تصفا في كفر شكر

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية تنظيم القافلة الطبية المجانية بقرية كفر تصفا التابعة لمدينة كفر شكر لمدة يومين وهما 22،23 من شهر أبريل الجاري.

وقالت المديرية في بيان لها إلى إن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان علي يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات.

وأشارت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية الى إن القافلة جاءت في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية، لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين.

كما تضم القافلة معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.