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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط سيارة ملاكى وتوك توك بترعة بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

حصلت " صدى البلد" على أسماء ضحايا حادث انقلاب ملاكى وتوك نوك بإحدى الترع بالدقهلية.


وهم يوسف أحمد توفيق 24 عاما السيد السيد قطب محمد 21 عاما و محمد السيد عطيه 16 عاما مقيمو  دنديط بميت غمر.
وكان  ثلاثة شباب  مصرعهم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى  وتوك توك في ترعة امام كويرى البراميل على طريق ميت غمر -اجا بمحافظة الدقهلية
تلقت مديريه امن الدقهليه اخطارا من شرطه النجده يفيد بوقوع حادث تصادم ادى الى سقوط سياره وتوك توك في الترعه امام كوبري البراميل على طريق ميت غمر - اجا.
انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين وقوع حالات وفيات حيث لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم جراء هذا الحادث وتم نقل الجثث الثلاثه الى مستشفى ميت غمر المركزي.

 تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.

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