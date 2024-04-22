ما هي أنسب فترة لتخزين اللحوم والدواجن؟.. ارشادات مهمة

أكدت الدكتور ولاء إبراهيم، مدير الإدارة العامة للدواجن، أن الدواجن عند التعرض للاحتباس الحراري يلجأ لشرب السوائل بكثرة، فيؤثر على الجسم وتتعرض للإحتقان ويظهر لون الجسم من الداخل بلون غامق، وحدوث نزف.

وقالت إبراهيم، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “نهاد سمير و عبيدة”، إن فترة تخزين الدواجن 3 شهور لأن نسبة الدهون لو زادت يتغير الطعم واللون، أما على مستوى اللحوم، فيمكن أن تصل نحو 6 شهور.

وتابعت مدير الإدارة العامة للدواجن، أنه يمكن لمربي الدواجن الإتصال بالخط الساخن 19561 للإبلاغ عن أي مشكلة، تواجههم، ويتم تقديم المساعدات، مع العمل على تقديم الارشادات الهامة للتعامل مع الدواجن.