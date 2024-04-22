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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة القليوبية يوجه بالتوسع فى العيادات التخصصية المسائية لخدمة المواطنين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ترأس الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية اجتماعا مع مديرى الإدارات الصحية لمناقشة الخطة الاستراتيجية الخاصة برفع مؤشرات الأداء الخاصة بالعمل.


ووجه الجزار بمراجعة الحالة الانشائية للمنشات الصحية لتحديد الوحدات التي تحتاج إلي رفع كفاءة خفيف أو تطوير شامل ، ووضع خطة زمنية للانتهاء من كافة الاحتياجات اللازمة ، كما وجه بضرورة عمل حصر بكافة الأجهزة الاستراتيجية وحصر بالأجهزة المعطلة وتحديد نسبة الأعطال ، والمدة الزمنية المقرر الانتهاء من عملية الإصلاح خلالها.


كما وجه بعمل حصر بالأدوية والمستلزمات المتوفر منها ، والأصناف التي بها عجز وإعادة توزيع القوى البشرية الزائدة بما يتناسب مع صالح العمل.


كما ناقش وكيل الوزارة أثناء الاجتماع بعض الفرص المتاحة والتهديدات التي قد تعيق عملية تطبيق الخطة الاستراتيجية للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة بالمنشآت الصحية وكذلك بضرورة التوسع بالعيادات التخصصية المسائية لتقديم كافة الخدمات الطبية التي تخدم المواطن.

القليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية المنشآت الصحية العيادات التخصصية الدكتور حموده الجزار

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