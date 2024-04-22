توريد 6382 طن قمح بصوامع القليوبية

أعلن عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، انتظام أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون ، وذلك مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح ، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 6382 طنا و955 كيلو جرام من القمح.



وأشار وكيل الوزارة إلى أنه بلغ إجمالي ما تم حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة قد بلغ 25000 فدان قمح ، مشيرا الى انه تم تخصيص 12 موقعا لاستلام القمح من المزارعين وتذليل كل المعوقات التي تعوق عملية تسلم محصول القمح إلى كل الصوامع والشون ونقط التجميع حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة.



وأكد عبدالله أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على أعمال التوريد واتباع آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بدءً من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول وصولاً إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة.