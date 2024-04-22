مفاجأة سارة لجمهور الأهلي بشأن إمام عاشور

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن مشاركة محمد الشناوي وإمام عاشور في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي عقب مباراة الإياب أمام مازيمبي الكونغولي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب هاني حتحوت:"خبر الماتش - محمد الشناوي وإمام عاشور جاهزان للمشاركة في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي عقب مباراة الإياب أمام مازيمبي الكونغولي".

وكان قد أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أجرى أشعة جديدة على كتفه، وتم إرسالها إلى الطبيب الألماني.

عودة الشناوي للتدريب بقوة

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: “الطبيب الألماني اطلع على الأشعة، ومنحه الضوء الأخضر للتدرب بقوة والمشاركة في المباريات مع فريقه”.

واوضح هشام، ان عودة الشناوي تاتى دون أي مشكلة وبشكل تام وأنه لا يحتاج لأي وقت آخر للتأهيل".