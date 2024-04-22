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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة إزالات في المهد بجنوب الأقصر

صدى البلد

أعلن علي عثمان أحمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت جنوب الأقصر عن تنفيذ ٣ حالات إزالة تعد على أراض زراعية  على مساحة ٧٠٠متر.
 

و الإزالات بقرية الرياينة
الحالة الأولى بحوض الـ٥٧ إصلاح زراعي وكانت قواعد خرسانية وإعمدة ،والحالة الثانية بحوض الـ٥٧ إصلاح زراعي وكانت  حفر وتشوينات والحالة الثالثة بحوض الـ٨٠ إصلاح زراعي وكانت  حفر وتشوينات أيضا .


تمت الإزالة فى وجود الزراعة وبتأمين قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت ، وتم تنفيذ الإزالة بمعدات المركز ،كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


شارك فى الإزالة رئيس قرية الرياينة وسكرتير عام المركز  ومدير المتابعة وأعضاء المتابعة بالمركز ومشرفي الإدارة الزراعية والإصلاح الزراعى.

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يأتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد والتعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص.

الأقصر الإدارة الزراعية اراضي املاك الدولة الحالة الثانية الحالة الأولي جنوب الاقصر رئيس الوحدة المحلية مركز شرطة أرمنت مركز شرطة

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