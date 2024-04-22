الأمن العام يضبط 3 هاربيين من تنفيذ أحكام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية عن ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف) .. مطلوب التنفيذ عليه فى 24 قضية (تبديد) بإجمالى مدد حبس 10 سنوات وكفالات مالية.

كما تم ضبط (حداد - مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر) .. محكوم عليه بالسجن المؤبد.

وتم ضبط (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية) .. مطلوب التنفيذ عليه فى 48 قضية (تبديد – إيصال أمانة) بإجمالى مدد حبس 20 سنة و4 أشهر وكفالات مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.