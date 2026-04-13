نشوى الشريف: تحرك رئاسي عاجل لإنهاء أزمة قانون الأحوال الشخصية ودعم استقرار الأسرة المصرية

أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التحرك في ملف قانون الأحوال الشخصية، يعتبر خطوة مهمة لإنهاء حالة الجمود التشريعي في هذا الملف.

وقالت نشوى الشريف، خلال لقاء لها لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن القوانين الحالية أدت إلى زيادة المشكلات داخل الأسر المصرية وخلق حالة من القلق حول قضايا الزواج والانفصال والنزاعات الأسرية، مؤكدة الحاجة إلى تشريع أكثر وضوحًا وعدالة.

وتابعت أن مناقشات البرلمان، إلى جانب مخرجات الحوار الوطني، توفر أرضية مهمة لصياغة قانون جديد يعالج هذه التحديات، معربة عن تطلعها لخروج تشريع يحقق الاستقرار الأسري والعدالة لجميع الأطراف.