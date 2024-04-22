النضال الوطنى لا يقف عند ساحات المعارك.. وزير الداخلية يهنئ السيسي بذكرى تحرير سيناء

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي "رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة" بمناسبة الإحتفال بذكرى تحرير سيناء.

جاء بها:- يُسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات .. أن يعيد المولى عز وجل هذه الذكرى أعواماً عديدة ..ومصر فى عزةٍ ومنعةٍ ورخاء . يأتى إحتفالنا بهذه الذكرى الخالدة فى كل عام .. ليجسد فى وجدان الأجيال المتعاقبة حقيقة .. أن النضال والكفاح الوطنى لا يقف عند حد ساحات المعارك وإنما يمتد إلى كل عمل مخلص وإرادة صلبة .. تتواصل مع عهد يتجدد على البذل والعطاء والتضحية .. لدفع مسيرة الوطن نحو التقدم والإستقرار وفاءً لدماء زكيةٍ ســـالت من أجــل رفعــة رايتـــه ومجده وعزته. حفظكم الله سيادة الرئيس .. وعاشت مصرنا الغالية عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء.

وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير،