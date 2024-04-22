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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دكتوراه فخرية للبابا تواضروس من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

البابا تواضروس
البابا تواضروس

منحت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، درجة الدكتوراه الفخرية لقداسة البابا تواضروس الثاني، وذلك من أجل اسهاماته في إرساء قيم المحبة والتسامح والسلام المجتمعي. 

وجاء ذلك خلال مؤتمر "الثقافة الإعلامية والمعلوماتية من أجل التفاهم والسلام العالمي"، والذي يقام بمقر جامعة الدول العربية، والمقرر أن يستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وحضر المؤتمر البابا تواضروس الثاني، بالإضافة إلى إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع تحالف اليونسكو للثقافة الإعلامية والمعلوماتية وجامعة "أوتونوما" برشلونة بإسبانيا والمعهد الدولي للثقافة الإعلامية والمعلوماتية.

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