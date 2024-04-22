دكتوراه فخرية للبابا تواضروس من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

منحت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، درجة الدكتوراه الفخرية لقداسة البابا تواضروس الثاني، وذلك من أجل اسهاماته في إرساء قيم المحبة والتسامح والسلام المجتمعي.

وجاء ذلك خلال مؤتمر "الثقافة الإعلامية والمعلوماتية من أجل التفاهم والسلام العالمي"، والذي يقام بمقر جامعة الدول العربية، والمقرر أن يستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وحضر المؤتمر البابا تواضروس الثاني، بالإضافة إلى إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع تحالف اليونسكو للثقافة الإعلامية والمعلوماتية وجامعة "أوتونوما" برشلونة بإسبانيا والمعهد الدولي للثقافة الإعلامية والمعلوماتية.