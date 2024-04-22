إصابة نجم ذا فويس الفرنسي بطلق نارى في الصدر ونقله إلى المستشفى

تعرض المغني الفرنسي الشهير كينجي جيراك لجروح خطيرة جراء إصابته بطلق ناري في صدره وتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى في مدينة بوردو بعدما استدعيت الشرطة إلى موقع استقبال المسافرين في بيسكاروس على ساحل المحيط الأطلسي وتحسنت حالة جيراك ولم تعد في خطر.

وأشار مصدر مقرّب من التحقيقات إلى عدم استبعاد أي فرضية في هذه المرحلة من التحقيق.

يذكر أن كينجي ماييه، من جنوب غرب فرنسا، وعائلته من أصل غجري كاتالوني ويبلغ من العمر ٢٧ عامًا.



وحقق شهرة كبيرة بفضل مشاركته في برنامج "ذي فويس" الفرنسي وألبوماته الناجحة التي تضم أغاني مثل "كولور جيتانو" و"أندالوز".

واشتهر عن طريق الصدفة على حد تعبيره، عندما نشر مقطع فيديو له وهو يؤدي أغنية "بيلا" للمغني جيمس.