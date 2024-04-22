مصادرة 900 كيلو أسماك مجهولة المصدر بالغربية

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، على 900 كيلو أسماك مدخنة " رنجة"، غير صالحة للاستهلاك الأدمى ، داخل مصنعين اثنين لإنتاج الأسماك المدخنة بكفرالزيات وطنطا، قبل طرحها لبيعها لجمهور المواطنين فى مراكز ومدن المحافظة بالتزامن مع أعياد الربيع.



كان الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجان تفتيشية بالمراكز المذكورة، من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية ضمت الشربينى عطاللله مدير إدارة المجازر بالمديرية، والدكتور جمال الديهى مدير الإدارة البيطرية بكفرالزيات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني ، وتم رصد 900 كيلو أسماك مدخنة " رنجة" غير صالحة للاستهلاك الأدمى داخل مصنعين إثنين لإنتاج الأسماك المدخنة بكفرالزيات وطنطا.



وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليلها ، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.