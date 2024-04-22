عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لبحث سبل التعاون.. بنها الأهلية تستقبل وفد جامعة أبردين البريطانية| صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور جمال سوسه القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، وفداً من جامعة أبردين البريطانية بهدف بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالى للسياسات والشئون الاقتصادية، والدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور حسين المغربي مستشار مجلس الأمناء للتطوير الأكاديمي والجودة ، والدكتور كريم الدش مستشار الجامعة للعلاقات والتعاون الدولي، ، والدكتور محمد سعيد مستشار مجلس الأمناء للشئون الهندسية والدراسات الفنية، وقيادات الجامعة، وسامية عبدالحميد القائم بعمل أمين عام الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها الأهلية.


وقال الدكتور جمال سوسه أن اللقاء ناقش بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة بنها الأهلية وجامعة أبردين البريطانية فى المجالات الأكاديمية والبحثية بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات بين الجامعتين فى المجالات والتخصصات العلمية المختلفة.


وأكد الدكتور جمال سوسه حرص جامعة بنها الأهلية على التعاون مع الجامعات العالمية المرموقة ، وتكوين شراكات تعليمية وبحثية وعلمية، وذلك في إطار سياسة الجامعة للانفتاح على العالم، مشيراً إلى أن التعاون مع جامعة أبردين البريطانية يأتي ضمن أهداف الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي وخطوة رئيسية لتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجامعات المصرية والبريطانية، والتوسع في عقد شراكات دولية مع المؤسسات المتميزة عالمياً.


من جانبه أعرب البروفيسور جون د.سكاتون ، عميد ورئيس كلية إدارة الأعمال بجامعة أبردين والوفد المرافق له، عن سعادته بالتعاون مع جامعة بنها الاهلية وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والثقافي بين بالإضافة إلى تعزز فرص التعليم الدولي بين الجامعتين ، مشيداً بما شاهده على الطبيعة من منشآت جامعة بنها الأهلية بالعبور والتى صممت بأحدث التصميمات الهندسية العالمية، وبما يتوافق مع معايير الجودة الخاصة بالمنشآت الجامعية والعملية التعليمية.


يذكر أن جامعة بنها الأهلية إحدى جامعات الجيل الرابع الواعدة في مجال التعليم العالي ومقرها مدينة العبور والمنشأة عام 2022 من خلال جامعة بنها الحكومية بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة ، وتسعى الجامعة إلى التميز الأكاديمي وتحقيق مكانة إقليمية ودولية متقدمة من خلال تقديم البرامج الدراسية المتميزة بكليات (الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال)، بهدف تلبية مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

IMG-20240422-WA0006
IMG-20240422-WA0006
IMG-20240422-WA0008
IMG-20240422-WA0008
IMG-20240422-WA0007
IMG-20240422-WA0007
IMG-20240422-WA0005
IMG-20240422-WA0005
جامعة بنها الاهلية بنها رئيس جامعة بنها الأهلية القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية سبل التعاون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التنمية المحلية: أبلكيشن جديد على التليفون المحمول للتقديم علي التصالح في مخالفات البناء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

60 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد موجة التراجع المستمرة

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

أسعار الذهب اليوم الإثنين 22 أبريل 2024.. وهذه قيمة عيار 21

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

400 جنيه| تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

تدشين مبادرة سيناء الكرامة بمراكز شباب القليوبية لغرس الولاء والانتماء للوطن

انتظام امتحانات النقل للابتدائي والإعدادي بمنطقة القليوبية الأزهرية

بدء المقابلات الشخصية للمرشحين لمديري البرامج بجامعة بنها الأهلية

تأجيل محاكمة المتهم بقتل سائق تروسيكل لسرقته بشبين القناطر

توريد 6382 طن قمح بصوامع القليوبية

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ نجار بتهمة الإتجار فى المخدرات بالخانكة

وكيل صحة القليوبية يوجه بالتوسع فى العيادات التخصصية المسائية لخدمة المواطنين

كليتا التربية النوعية ببنها والمنوفية تنظمان الملتقى العلمي لقسم الإعلام التربوي ..صور

ترشيحاتنا

الغرف التجارية تنصح بعدم شراء الأجهزة الكهربائية هذه الفترة.. لهذا السبب

مجنون ولا عاقل.. شاب يتخلص من والدته حرقا بالغربية| القصة الكاملة

ملابس تكشف رشاقتها.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا| شاهد

بولندا: لا نية لتقديم نظام باتريوت إلى أوكرانيا

العربيات دخلت في بعض.. تصادم 3 سيارات أسفل الطريق الأوسطي بالجيزة

إسبانيا تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلامة الغذاء تكشف أسباب اصفرار الثوم المخزن

فستان أنيق .. ابنة هبة مجدي تشعل السوشيال ميديا بجمالها

160 جنيهًا| أسعار اللحوم اليوم الاثنين 22 إبريل 2024 بعد موجة الانخفاض

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

لمدة أسبوع .. سر مقاطعة البورسعيدية للأسماك

"هتخش ورايا الحمام".. الجمهور يلاحق الفنانين في زفاف نجل محمد فؤاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ