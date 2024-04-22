بيراميدز في الصدارة وموقف الأهلي والزمالك| ترتيب الدوري المصري

قبل انطلاق المباريات في الجولة التاسعة عشر من دوري Nile، يعكس جدول ترتيب الدوري حالة التنافس والتشويق الذي يسود المنافسة هذا الموسم.

يتصدر فريق بيراميدز الجدول برصيد 32 نقطة، يليه إنبي في المركز الثاني بـ 29 نقطة، ثم يأتي الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي في المركزين الثالث والرابع على التوالي برصيد 28 نقطة لكل منهما.

مواعيد مباريات الدوري

وفيما يلي مواعيد المباريات المقررة اليوم في دوري Nile:

زد إف سي مواجهة الجونة في تمام الساعة 4:00 عصراً.

الاتحاد السكندري يواجه الإسماعيلي في تمام الساعة 7:00 مساءً.

الداخلية تواجه مودرن فيوتشر في تمام الساعة 7:00 مساءً أيضًا.

ترتيب الدوري المصري

ترتيب الفرق في دوري Nile قبل انطلاق منافسات الجولة التاسعة عشر:

1. بيراميدز - 32 نقطة.

2. إنبي - 29 نقطة.

3. الاتحاد السكندري - 28 نقطة.

4. المصري البورسعيدي - 28 نقطة.

5. زد اف سي - 27 نقطة.

6. الجونة - 25 نقطة.

7. سيراميكا كليوباترا - 24 نقطة.

8. مودرن فيوتشر - 24 نقطة.

9. طلائع الجيش - 24 نقطة.

10. سموحة - 22 نقطة.

11. الأهلي - 21 نقطة.

12. الزمالك - 21 نقطة.

13. بلدية المحلة - 19 نقطة.

14. البنك الأهلي - 18 نقطة.

15. الإسماعيلي - 18 نقطة.

16. فاركو - 12 نقطة.

17. المقاولون العرب - 12 نقطة.

18. الداخلية - 10 نقاط.