عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجنون ولا عاقل.. شاب يتخلص من والدته حرقا بالغربية| القصة الكاملة

ابن ينهي حياة والدته
ابن ينهي حياة والدته

كثيرا ما تجد جرائم تحدث في المجتمع لا يمكن ان يصدقها العقل وتقشعر منها الابدان وتدمع لها العين..في واحدة من الجرائم المخيفة التي تخلف ورائها الما يعتصر له القلب ..ففي مثالا لاكثر انواع الجحود ونكران الجميل قام شاب في العشرينات من عمرة بإذهاق روح امه بطريقة بشعة حيث القي عليها مادة كاوية واشعل النار في جسدها.

تفاصيل الواقعة

 في محافظة الغربية تدور احداث الواقعة حيث قام ابراهيم عاشور السيد  المتهم، بإنهاء حياة امه عايدة عبد الخالق دبور ، بازهاق روح المجني عليها بواسطة زجاجة مواد كاوية "حارقة " إثر خلافات أسرية كانت دوافع رئيسية لارتكاب الجريمة.

ابلاغ الجهات الامنية

و تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول العثور على جثة لسيده.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سمنود من ضبط الابن المتهم وتم اقتياده إلي ديوان مركز شرطة سمنود وبمواجهه المتهم اعترف بارتكاب الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها وحبس المتهم علي ذمة التحقيقات وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

احالة المتهم للمحاكمة العاجلة

وافاد المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية ، في قرار الإحالة أن المتهم أسقط عمدا والدته المجني عليها بواسطة المواد الحارقة قاصدا التخلص منها.

واختتمت النيابة العامة فحوي قرار الإحالة إلي محكمة جنايات شرق طنطا لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة مع استمرار حبسه احتياطيا علي ذمة المحاكمة لتوافر اركان القتل العمد والترصد .

عرض المتهم على الصحه النفسية بالعباسية

وقرر المستشار سامح عبد الله رئيس الدائرة الثالثة بجنايات المحلة وعضوية كل من المستشارين محمد عادل شاهين وعاصم سيد وأحمد زغلول المنوفي امس الاحد،  تأجيل جلسة المحاكمة  إلي جلسة الأسبوع الرابع من جلسات لشهر المقبل لحين الانتهاء من عرضه علي الصحه النفسية بالعباسية.
 

مجنون ولا عاقل شاب يتخلص من والدته مادة كاوية لغربية محكمة جنايات شرق طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة في مقتل الإعلامية شيماء جمال .. تفاصيل

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

60 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد موجة التراجع المستمرة

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

التنمية المحلية: أبلكيشن جديد على التليفون المحمول للتقديم علي التصالح في مخالفات البناء

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

اعتداء على القيم الأسرية.. قرار عاجل من النقض ضد شيري هانم وابنتها

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمركز خدمات مصر وطريق المعامل بطنطا

ترشيحاتنا

بيراميدز في الصدارة وموقف الأهلي والزمالك| ترتيب الدوري المصري

عصابات الهاجاناه الص.هيونية.. كيف شكلت النواة الأولى لجيش الاحتلال الإسرائيلي؟

منتشر بين الناس.. الصحة العالمية تحذر من جائحة خطيرة بسبب فيروس متوطن

وسط أنباء متضاربة عن الهجمات.. مسيرة تستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق

عواصف مستمرة حتى الخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

تلبية لدعوة محمد بن زايد.. سلطان عمان يبدأ زيارة دولة إلى الإمارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه.. مي كساب تثير الجدل في العوامة

حقيقة وجود بطيخ مسرطن بالأسواق.. الزراعة ترد.. ونقيب الفلاحين: لا تشتروه الآن

ملابس تكشف رشاقتها.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا| شاهد

سلامة الغذاء تكشف أسباب اصفرار الثوم المخزن

فيديو

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

لمدة أسبوع .. سر مقاطعة البورسعيدية للأسماك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ