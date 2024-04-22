مجنون ولا عاقل.. شاب يتخلص من والدته حرقا بالغربية| القصة الكاملة

كثيرا ما تجد جرائم تحدث في المجتمع لا يمكن ان يصدقها العقل وتقشعر منها الابدان وتدمع لها العين..في واحدة من الجرائم المخيفة التي تخلف ورائها الما يعتصر له القلب ..ففي مثالا لاكثر انواع الجحود ونكران الجميل قام شاب في العشرينات من عمرة بإذهاق روح امه بطريقة بشعة حيث القي عليها مادة كاوية واشعل النار في جسدها.

تفاصيل الواقعة

في محافظة الغربية تدور احداث الواقعة حيث قام ابراهيم عاشور السيد المتهم، بإنهاء حياة امه عايدة عبد الخالق دبور ، بازهاق روح المجني عليها بواسطة زجاجة مواد كاوية "حارقة " إثر خلافات أسرية كانت دوافع رئيسية لارتكاب الجريمة.

ابلاغ الجهات الامنية

و تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول العثور على جثة لسيده.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سمنود من ضبط الابن المتهم وتم اقتياده إلي ديوان مركز شرطة سمنود وبمواجهه المتهم اعترف بارتكاب الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها وحبس المتهم علي ذمة التحقيقات وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

احالة المتهم للمحاكمة العاجلة

وافاد المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية ، في قرار الإحالة أن المتهم أسقط عمدا والدته المجني عليها بواسطة المواد الحارقة قاصدا التخلص منها.

واختتمت النيابة العامة فحوي قرار الإحالة إلي محكمة جنايات شرق طنطا لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة مع استمرار حبسه احتياطيا علي ذمة المحاكمة لتوافر اركان القتل العمد والترصد .

عرض المتهم على الصحه النفسية بالعباسية

وقرر المستشار سامح عبد الله رئيس الدائرة الثالثة بجنايات المحلة وعضوية كل من المستشارين محمد عادل شاهين وعاصم سيد وأحمد زغلول المنوفي امس الاحد، تأجيل جلسة المحاكمة إلي جلسة الأسبوع الرابع من جلسات لشهر المقبل لحين الانتهاء من عرضه علي الصحه النفسية بالعباسية.

