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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: الحرب بين إسرائيل وإيران دخلت حقبة جديدة وخطيرة

الحرب بين إيران وإسرائيل
الحرب بين إيران وإسرائيل

قالت القناة الـ 12 العبرية، اليوم الإثنين، إن الحرب بين إسرائيل وإيران دخلت حقبة جديدة وخطيرة، وذلك عقب الهجمات المتبادلة بين الطرفين مؤخرا.

وبحسب القناة الإسرايلية فأنه على الرغم مما وصفته بـ “سلسلة إنجازات إسرائيل”، فإن الضربات المباشرة بينها وبين إيران، حتى لو توقفت عند هذه المرحلة، تشير إلى تغير محتمل في قواعد اللعبة بين البلدين من “حرب الظل” واستخدام الوكلاء إلى حملة مباشرة وقوية.

القدرات التدميرية المتبادلة

ووفقا للقناة فأنه سيكون من الصعب على إيران وإسرائيل التصدي لها نظرا للقدرات التدميرية المتبادلة الموجودة تحت تصرفهما.

وأوضحت القناة أن إسرائيل سعت من خلال هذا النوع من الهجوم إلى الإشارة إلى إيران بأنها يمكن أن تضربها بشكل حساس ونقاط حساسة إذا عادت لمهاجمة إسرائيل من أراضيها.

ولفتت إلى أن الهجوم المباشر والواسع للغاية الذي قامت به إيران وعزمها على إلحاق أضرار جسيمة بإسرائيل، حتى لو فشلت في اختبار النتيجة، يعكس تجاوزاً خطيراً وسابقاً للخطوط وإلحاق الضرر بالردع الإسرائيلي.

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