32 ألف جنيه.. سائق يهشم رادار الضبعة ليلًا ويدفع ثمن تلفياته نهارًا| تفاصيل

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الملابسات الكاملة لتحطيم سائق الرادار أعلى محور الضبعة وتسببه في تلفيات بآلاف الجنيهات حيث تبين أن السائق حرر له الرادار عددًا من المخالفات فقرر تحطيمه حتى يتخلص من تلك المخالفات.

تلقي المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بلاغا بكسر زجاج رادار أعلي محور الضبعة بدائرة القسم، وبعمل التحريات تحت إشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق 43 سنة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وأفادت تحريات العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد مجدي موسى مفتش فرقة شمال الجيزة تبين أن المتهم يمتلك سيارة ملاكي ماركة هيونداي النترا يعمل عليها في شركات توصيل النقل الجماعي في تطبيق "أوبر" وأنه يمر كثيرا من أعلى محور الضبعة وحرر له الرادار الحديث المثبت بعد بوابات كوبري تحيا مصر بعدة كيلو مترات عدة مخالفات.

وقرر السائق تحطيم الرادار للتخلص من المخالفات التي يحررها ضده وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة قائلا انه فوجئ بعدد كبير من المخالفات المحررة ضده بسبب رادار محور الضبعة فقرر تحطيمه معتقدا انه بذلك سيتخلص منه بشكل نهائي فمر بسيارته ليلا ونزل منها أمام الرادار وحمل "مفتاح العجل" الخاص بالسيارة وانهال به على الرادار مهشما زجاجه ثم انصرف عائدا إلى منزله ولا يعلم أن الرادار به كاميرات مراقبة حتى فوجئ برجال الشرطة يلقون القبض عليه.

أحيل المتهم إلى النيابة العامة التي حققت معه والزمته بدفع قيمة التلفيات التي قدرتها الإدارة العامة للمرور بـ 32 ألف جنيه فدفعها المتهم وأخلت النيابة سبيله.