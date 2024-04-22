أحزان البدرشين.. تشييع جثامين أب وأبنائه الثلاثة دهسهم قطار الصعيد.. صور

حالة من الحزن الشديد أصابت أهالي مدينة البدرشين جنوب محافظة الجيزة بعدما دهس قطار الصعيد أب وأبنائه الثلاثة على مزلقان الدكمي وحولهم لأشـ.لاء اثناء عبورهم السكة الحديد وقت قدوم القطار.

وتشيع بعد قليل جنازة أحمد زكريا السنوطي وأبنائه عبد الرحمن 12 سنة ومصطفى 9 سنوات وزياد 5 سنوات من مسجد المقابر ويتم دفنهم بمقابر الشوبك الغربي.

وصرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية بدفن جثامين الضحايا الثلاثة بعدما اشارت التحقيقات الى ان الاب وابنائه الثلاثة كانوا يستقلون موتوسيكل وحاول العبور من اعلى مزلقان الدكمي فوجده مغلقا وصافرات الانذار انطلقت معلنة قدوم القطار ليقرر العبور من على شريط السكة الحديد فمر القطار رقم 156 القادم من الضواحي إلى الواسطى ببني سويف ليطيح بهم ويدهسهم جميعا.

تجمع الأهالي وتعرفوا على الأب من خلال بطاقة الرقم القومي وقال أحد المارة إن هؤلاء أطفاله الثلاثة وأبلغوا الشرطة التي انتقلت إلى مكان الحادث ونقلت سيارات الاسعاف الجثامين إلى ثلاجة الموتى بمستشفى البدرشين المركزي وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث على مزلقان الدكمي بمدينة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين من الفحص أنه أثناء عبور عامل وأبنائه الثلاثة من على المزلقان وأطاح بهم جميعا.

أفادت التحريات أن الحادث أسفر عن مصرع الأب وأبنائه، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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