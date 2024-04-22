الاتحاد الأفريقي يخطر الزمالك بأسماء طاقم تحكيم مباراة دريمز في غانا

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة دريمز في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري باستاد بابا يارا الرياضي.



ويتكون طاقم التحكيم من التشادي الحاجي الأو محمد حكماً للساحة، ويعاونه كلاً من، الكاميروني ألفيس جوي نجويجوي والإيفواري أدو هيرمان مساعدين، و الموريشيوسي باتريس مليزار حكماً رابعاً.

ويتواجد الموريتاني دحان بيده كحكم للفيديو، ويعاونه الموريشيوسي أحمد امتياز هيرالال.

واختار "كاف" النيجيري سانوسي محمد مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام النيجيري تشيكويدي كاليستوس.



الجدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم مساء الأمس باستاد القاهرة الدولي، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.