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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مجلس الذهب العالمي: زيادة نشاط التعدين يساهم في ارتفاع صادرات مصر

صدى البلد

توقع أندرو نيلور رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسات العامة بمجلس الذهب العالمي، ارتفاع صادرات مصر من الذهب  الفترة القادمة بسبب زيادة أنشطة التعدين، وكذلك هناك سمعة جيدة جدا للمنتجات المصرية من المنتجات الذهبية.

وقدم رئيس قسم الشرق الأوسط خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الأول لمجلس الذهب العالمي في مصر، مقترحا بأن يتم صناعة عملات معدنية ذهبية في مصر يتم توجيهها إلي السوق العالمي من أجل زيادة الصادرات وزيادة وجود المنتجات المصرية من الذهب في السوق العالمي.

وتابع أن المجلس لديه إيمان كبير بالسوق المصري وكونه أحد أهم اسوق المنطقة وسنسعى إلي  تقديم الخبرات للسوق المصري، خاصة أن مجلس الذهب العالمي لديه آليات الوصول إلي كافة الجهات العالمية العاملة على تطوير صناعة الذهب.

وذكر أنه سيتم فتح قنوات حوار دائم مع صناع القرار في مصر من أجل تطوير صناعة وتجارة الذهب وبناء منظومة قوية في مصر وربط مصر بالاقتصاد العالمي من أجل تحقيق منظومة ترضى جميع الأطراف في مصر وتقدم تكور ملموس لهذا السوق.


وكان رئيس قسم الشرق الأوسط في مجلس الذهب العالمي، قال في المؤتمر الأول لمجلس الذهب بمصر، أن مجلس الذهب لديه ارقام خاصة عن تصنيع الذهب في مصر وكذلك عن تجارة الذهب بمصر ويتم عمل تقرير ربع سنوي يحتوى أحدث البيانات التصديرية عن هذا السوق.

وشدد رئيس قسم الشرق الأوسط بمجلس الذهب العالمي، أن التجار في مصر لديهم دائما مخزون يتم بيعه حتي لو لم يتم تصنيعه حالياً، لافتا إلي أن الحصول على معلومات دقيقة عن سوق الذهب في مصر به صعوبات.

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