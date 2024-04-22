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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية : صرف 249 ألف جنيه مساعدات للأولى بالرعاية في مارس 2024

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

 اعلن الدكتور " ايمن مختار" محافظ الدقهلية انه تم صرف 249 الف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر مارس  على مستوى المحافظة، استفاد منهم 757 أسرة واضاف مختار"ان المساعدات تم صرفها من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي وفقًا للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة وإجراء البحث الاجتماعي اللازم..
جاءت تصريحات "مختار" بناء على التقرير الذي عرضه الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والذي أوضح أنه في حالة الصرف نقدًا حتى 500 جنيه يتم الصرف عن طريق الإدارة الاجتماعية التي يتبعها محل إقامة المواطن، والمبالغ أكثر من 500 جنيه يتم تحرير شيك باسم المستفيد تنفيذًا للقانون والمشروعات الصغيرة يتم تنفيذها للمواطن عن طريق لجنة من مؤسسة التكافل الاجتماعي واشار إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للاسر ما بين مساعدات زواج وتقديم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمعاقين وأيضا مشروعات تمكين اقتصادي فضلا عن مساعدات مالية، وهذه الحالات هي التي تم بحثها من خلال مندوب التضامن الاجتماعي بالمركز التكنولوجي للمحافظة.. 
ووجه المحافظ لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية في كل شبر على أرض المحافظة والبحث عن هؤلاء الأسر من خلال إدارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.. 
وقد وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير الى الدكتوره نفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي وجهود وزارة التضامن الاجتماعي  المستمرة في نطاق محافظة الدقهلية لتقديم الخدمات الاجتماعية المتميزة لاهالينا بقري ومدن ومراكز المحافظة..

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